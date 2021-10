Die Cheerful Voices kommen ins Antik-Café in Melle.

Cheerful Voices

Melle. Der Chor Cheerful Voices tritt im Meller Antik-Café Lammers auf. So kommen Sie an Karten.

Aus dem Biergarten des Antik-Café Lammers wird ein Open-Air-Konzertsaal: Am Mittwoch, 13. Oktober, um 20 Uhr treten dort die Cheerful Voices auf. Unter dem Titel "Come let us sing" wird der Chor ein Programm aus Gospel, Popsongs und Ballade