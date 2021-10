Im Ort und darüber hinaus ist Horst Wolf (86) als Vogelkundler bekannt und geschätzt.

Gelhot

Oldendorf. Findelkind „Fritzi“ kam im Alter von zwei Tagen in seine Obhut. Horst Wolf übernahm das Taubenkind, das den Angriff einer Katze gerade so überstanden hatte. Denn: Der 86-Jährige aus Oldendorf ist als Vogelkundler bekannt.

In seinem Garten erschallt Gezwitscher aus allen Ecken: Meisen sind auf dem Weg zur Futterstation, Spatzen hüpfen in der Hecke herum und eine majestätische weiße Taube sitzt auf ihrer eigenen kleinen Dachterrasse am Taubenschuppen. Es ist e