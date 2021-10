(Symbolfoto)

Melle. Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Krukumer Straße bei Melle ereignet. Die Straße ist aktuell in Höhe der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Auto gegen 6.33 Uhr alleinbeteiligt in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug soll gegen einen Baum geprallt sein.Polizei und Notarzt sind aktuell vor Ort.Der Artikel wird