Der Melle-Platz wurde eingeweiht. Das M aus Stahl und das Mosaik stehen symbolisch für Melles Städtepartnerschaften.

Stadt Melle

Melle. Melle hat einen neuen, besonderen Ort: Im Grönenbergpark gibt es nun den Melle-Platz, der an die Städtepartnerschaft mit den beiden Melles in Frankreich und Belgien erinnert. Am Wochenende wurde er eingeweiht.

"Wir haben insgesamt 16 Partnerstädte in aller Welt", sagte Melles Partnerschaftsbeauftragter Gottfried Müller. Zwei davon seien die Partnerschaften mit Melle in Belgien und Melle in Frankreich. Grund genug, einen Melle-Platz einzurichten,