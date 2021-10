Familienausflug nach Bruchmühlen: Stolz präsentiert der siebenjährige Ben Blasig auf Pony Cosmo seine Schleife. Mit ihm und seiner Mama freut sich Großvater Hermann Niermann.

Bettina Klimek

Bruchmühlen. Herrliches Wetter und entschärfte Corona-Regeln lockten am Wochenende viele Zuschauer zum Dressurturnier auf das Gelände des Reit- und Fahrvereins Bruchmühlen. Besondere Aufmerksamkeit erfuhren die Jüngsten.

Nachdem am ersten Oktoberwochenende die Springreiter in der Mehrzweckhalle in Bruchmühlen ihr Können unter Beweis gestellt hatten, waren am vergangenen Wochenende die Dressurreiter dran. Zuschauer durften – wie auch bei den Spring