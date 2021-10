Jan Lehmkuhl (in Rot) bekam die geballte Voxtruper Zweikampfhärte zu spüren.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Fußball-Landesligist SC Melle ist mit einem verdienten 2:0-Derbysieg beim VfR Voxtrup gut in die Rückrunde gestartet. Vor allem in der ersten Halbzeit lieferte der Tabellenführer Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die positive Entwicklung des Meller Teams seit Saisonbeginn zeigte sich auch am Sonntag auf dem Rasenplatz in Osnabrück-Voxtrup vor gut 200 Zuschauern bei bestem Fußballwetter. Gleich mit den ersten beiden Chancen gingen die Gäste in Führun