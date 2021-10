In nur einer Stunde: Diebe stehlen 2000 Euro vom Konto einer Seniorin

Die Polizei Herford bittet um Hilfe bei der Fahndung nach dieser Frau.

Polizei Herford

Enger. Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einer Frau. Die bislang unbekannte Täterin soll mit einer gestohlenen EC-Karte erhebliche Geldbeträge von einem Konto einer Seniorin aus Enger abgehoben haben.

Dieser Tat vorausgegangen war bereits im Juni diesen Jahres ein Taschendiebstahl. Die geschädigte ältere Dame kaufte in verschiedenen Geschäften in Enger ein. Ihre Handtasche hatte sie verschlossen an ihren Rollator gehängt. Das nutzte