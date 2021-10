Das singen die Gregorian Voices in der Martinikirche in Melle-Buer

Die acht Musiker von The Gregorian Voices sind auf Jubiläumstour in Buer.

Muhsik-Agentur

Melle. Seit zehn Jahren gibt es sie schon, seitdem sind The Gregorian Voices auch auf Europa-Tour. Am 10. November machen die acht Musiker aus der Ukraine in der Martinikirche in Buer Halt.

Unter der künstlerischen Leitung von Oleksiy Semenchuk präsentieren die ukrainischen Solisten ein abwechslungsreiches Konzert mit einer Mischung aus Chorälen, orthodoxer Kirchenmusik und Liedern und Madrigalen aus der Zeit der Renaissance u