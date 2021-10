Der Hünenburgweg in Bruchmühlen ist wieder streckenweise voll gesperrt; mit einem Ende der Baumaßnahmen kalkuliert die Stadt zum 15. Oktober.

Elena Werner

Melle. Eigentlich sollte die Straße schon im letzten Jahr fertiggestellt werden, jetzt laufen die Bauarbeiten endlich weiter: Der Hünenburgweg ist in Abschnitten voll gesperrt. Was die Stadt an dem Straßenzug, der schon lange ein Dorn im Auge der Anwohner ist, jetzt nachbessert.

"Die Seitenbereiche waren ausgefahren und mussten befestigt werden", erklärt Thomas Große-Johannböcke, Leiter des Meller Tiefbauamtes. Besonders in den Außenbereichen der Stadt seien die Bankette, unbefestigte Seitenstreifen neben der getee