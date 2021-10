Nico Henschen holte im Doppel mit Hendrik Bietendorf den einen Punkt für die SV Oldendorf gegen Oldenburg II.

Stefan Gelhot

Melle. Bei der Punkteteilung mit Hildesheim bleiben die Oberliga-Tischtennisfrauen der SV Oldendorf das erste Mal seit langer Zeit ohne Sieg. Bei den SVO-Herren in der Verbandsliga blieb eine Überraschung aus.

Oberliga FrauenGW Hildesheim – SV Oldendorf 5:5: Nicht über ein Remis hinaus kamen die Frauen der SV Oldendorf am Samstag in Hildesheim. Nach dem 10:0 gegen Weddel galten Niina Shiiba und Co. als leicht favorisiert. „Schwierig vorauszusage