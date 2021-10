Im Stadtteil Buer möchte sich ein weiterer Verbrauchermarkt ansiedeln (Symbolbild).

imago images/Beautiful Sports

Buer. Gibt es bald einen zweiten Verbrauchermarkt im Stadtteil Buer? Ein bekannter Marken-Discounter hat Interesse an einer Ansiedlung bekundet. Am kommenden Dienstag beschäftigt sich der Ortsrat mit dem Thema.

Die Vorstellungen von Netto sind sehr konkret. In einem Schreiben an das Bürgerbüro Buer, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass das Lebensmittel-Filialunternehmen anstrebt, in Buer eine neue Filiale anzusiedeln. Sie sollte nach dem