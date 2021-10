Bei einem Scheunenbrand in Wellingholzhausen sind im Februar des vergangenen Jahres 120 Schweine qualvoll verendet (Archivfoto).

Festim Beqiri

Osnabrück/Wellingholzhausen. Im Verfahren um den Scheunenbrand in Wellingholzhausen vom 3. Februar 2020, bei dem 120 Schweine verendeten, ist das Urteil gesprochen: Trotz eines reinen Indizienprozesses war das Gericht von der Schuld des Angeklagten überzeugt.

Der 41-jährige Angeklagte aus Melle blieb auch am zweiten Verhandlungstag bei der Aussage, an jenem Tag zufällig in der Nähe der Scheune gewesen zu sein, doch das Osnabrücker Amtsgericht wollte nicht an eine Häufung von so vielen