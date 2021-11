Ist Wald, ist Haus, aber die kleine Kneipe in unserer Straße ist er nicht: Willem Schulz, Musiker und Komponist aus Melle.

Hengehold

Melle. Was man über Willem Schulz wissen sollte: Im Grunde kam er schon als Künstler zur Welt. Heute führt das dazu, dass der Meller Musiker mit seinem Cello mitunter bei wildfremden Leuten im Ehebett liegt. Er erzählt warum, aus seinem Leben und wie Schlager auf ihn wirkt.

Willem Schulz ist ein Vertreter der Neuen Musik. Dahinter verbirgt sich ein Sammelbegriff für viele Strömungen, denen eines gemeinsam ist: Sie will in Klang und Harmonie, in Rhythmik und Form sowie den Aufführungsformaten neue Wege gehen. D