Studieren in Melle? Berufsakademie informiert Schüler und Eltern

Duales Studium: Johannes, Jonas und Anna (von links) werben für die Info-Veranstaltung der Berufsakademie Melle am 13. Oktober.

BA Melle

Melle. Zum Thema duale Studiengänge lädt die Berufsakademie Melle (BA) am Mittwoch, 13. Oktober, um 19 Uhr am Bildungscampus der VHS, Musikschule und BA am Sandweg 1 zu einer Info-Veranstaltung ein.

Zielgruppen sind Schüler der Klassen 10 bis 13 und deren Eltern. Die Referenten geben laut einer Mitteilung der BA einen Überblick über die Möglichkeiten eines dualen Studiums, stellen die sechs dualen Studiengänge der Hochschule Osnabrück