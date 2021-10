HSG-Kapitän Florian Bößmann (hier gegen Belm) glänzte im Auswärtsspiel beim TV Meppen als Dirigent und sicherer Siebenmeterschütze.

Karl-Heinz Allerdissen

Melle. Die Landesklassen-Handballer der HSG Grönegau-Melle haben auch im dritten Saisonspiel ihre weiße Weste gewahrt. Die kampfstarken Meller gewannen beim TV Meppen mit 38:30 (18:18).

Allerdings musste das HSG-Team um Kapitän Florian Bößmann am Samstagabend in Meppen laut Vereinsmitteilung Schwerstarbeit verrichten. Gegen einen starken Gastgeber konnte man sich erst in der zweiten Halbzeit durchsetzen.Kurzfristig hatte T