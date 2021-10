Fußball-Bezirksligist Viktoria Gesmold siegt in Georgsmarienhütte

Henning Hollmann erzielte den zweiten Treffer für Viktoria Gesmold beim 2:0-Auswärtssieg bei Viktoria Georgsmarienhütte.

Stefan Gelhot

Gesmold. In der Fußball-Bezirksliga feiert Viktoria Gesmold den dritten Sieg in Folge: Die Grönegauer gewannen am Sonntagnachmittag verdient mit 2:0 bei Viktoria Georgsmarienhütte.

Die Treffer für die Gäste aus Gesmold erzielten Arne Schlüter strategisch perfekt direkt vor dem Pausenpfiff (45.+1) und Henning Hollmann nach Vorlage von Linus Sutmöller im zweiten Durchgang (70.).Zuvor hatte die Viktoria den SC Rieste (