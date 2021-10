Nach dem Brand kein Dach über dem Kopf: Björn und Denise Recke mit ihren Kindern Leon, Ben und Julien sowie den Hunden Lotta und Jessy vor ihrer brandbeschädigten Wohnung.

Simone Grawe

Bruchmühlen. Was für eine Not: Nach dem Brand in der Hausmeisterwohnung im Feuerwehrhaus an der Bennier Straße in Melle-Bruchmühlen sucht eine fünfköpfige Familie händeringend eine neue Wohnung.

Björn und Denise Recke sowie ihre drei Kinder Leon (10), Julien (6) und Ben (4) kehren an den Ort zurück, an dem es am späten Montagnachmittag gebrannt hat. Ein Fenster ist mit einem Brett vernagelt, die zersplitterte Haustür ist abges