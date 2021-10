Auf dem Gelände ihrer Firmenzentrale an der Wellingholzhausener Straße möchte die Firma Huning eine neue Fertigungshalle und einen Bürotrakt errichten.

Simone Grawe

Melle . Was lange währt, wird endlich gut. So dürfte das wohl auch die Firma Huning an der Wellingholzhausener Straße in Melle sehen. Zwei Jahre alt ist der Plan, an der Firmenzentrale eine weitere Halle zu errichten. Das ist aber nicht das Einzige, was sich dort nun bald ändert.

„Wir wollen der Erweiterung der Firma Huning nicht im Wege stehen“, hob Reinhardt Wüstehube (Grüne) in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen und Stadtentwicklung noch einmal hervor. „Der Plan ist zwei Jahre alt“, rief er dabei zud