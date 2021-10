Gesmolder Grundschüler laufen für bessere Luft in den Klassenräumen

Die Schüler der ersten Klasse der Grundschule Gesmold laufen für die Anschaffung von Luftfiltern.

Kirsten Muck

Gesmold. Luftfilter in Meller Grundschulen? Fehlanzeige. Deshalb nehmen in Gesmold nun die Eltern das Heft in die Hand und treiben mithilfe eines Sponsorenlaufs das Geld für die Anschaffung der Filter auf.

Laufen müssen zwar die Kinder. Aber hinter der Idee steckt der Förderverein der Grundschule. "Wir wollen zumindest die vier Klassenräume mit Luftfiltergeräten ausstatten", erklärt Anika Többen vom Förderverein. 1725 Euro kostet ein Luftfilt