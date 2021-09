Berufsorientierung: 40 Betriebe stellen sich in den BBS Melle vor

Die Berufsorientierung für junge Menschen ist aktuell wichtiger denn je (Symbolfoto).

Torsten von Reeken

Melle. Durchstarten in die Ausbildung: In den Berufsbildenden Schulen Melle findet am Dienstag, 12. Oktober, von 15.30 bis 19 Uhr der Berufsorientierungsparcours B.O.P. statt.

Ausrichter sind die Stadt Melle, die Gemeinde Bissendorf, die Servicestelle Schule-Wirtschaft der Maßarbeit und die BBS. Mehr als 40 Betriebe aus Melle und Bissendorf mit über 80 Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen stellen sich beim