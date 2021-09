Warum dieser Bote des Klimawandels bald öfter in Melle sein könnte

Ein Purpurreiher machte in Wellingholzhausen Station. Ein Zeichen?

Thomas Pfeifer

Wellingholzhausen. Der Purpurreiher gilt als eine der Arten, die vom Klimawandel besonders betroffen sein wird. In Wellingholzhausen wurde nun einer gesichtet und das könnte ein Zeichen sein.

Der Purpurreiher kommt in vielen Ecken der Welt von Afrika bis Indien vor. In Deutschland aber eher im Süden. Das nun einer in Wellingholzhausen fotografiert wurde, ist daher ungewöhnlich.Die Forschung geht davon aus, dass etwa drei Viertel