Die Feuerwehr wurde zu einem Brand nach Bennien gerufen.

Gelhot

Melle. Bei einem Brand in Bruchmühlen musste die Feuerwehr am späten Montagnachmittag quasi ihre Autos nur vor die Tore fahren, denn: Das Feuer war in einer Wohnung im selben Gebäude ausgebrochen.

Die Ortsfeuerwehr Bruchmühlen hat ihr Domizil in der Bennier Straße. In diesem städtischen Gebäude gibt es zudem eine Wohnung, in der laut Feuerwehr eine fünfköpfige Familie lebt. Und in ebendieser Wohnung war das Feuer ausgebrochen. In ein