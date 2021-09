Alarm für die Feuerwehr: In Bruchmühlen brennt ein Geräteschuppen

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand nach Bennien gerufen.

Stefan Gelhot

Melle. Alarm für mehrere Feuerwehr-Einheiten in Melle: In einem Geräteschuppen in Bruchmühlen brennt.

Nach einer ersten Meldung der Polizei sind mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie die Polizei unterwegs zur Bennier Straße in Bruchmühlen. Der Rettungsleitstelle war um kurz nach 17.30 Uhr gemeldet worden, dass ein Geräteschuppen in