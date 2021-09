Der gebürtige Meller Holger Ronne vom Reitverein Diana Bad Rothenfelde hatte beim Reitturnier in seiner Heimat einen Abwurf und wurde Zweiter im M-Springen.

Oliver Krato

Melle. Nach coronabedingter Pause im Vorjahr fand am vergangenen Wochenende bei sommerlichen Temperaturen wieder das traditionelle Reitturnier des Reitvereins Melle-Gesmold auf dem Turniergelände am Wellenbad in Melle statt.

Sowohl das Organisationsteam des Reit- und Fahrvereins (RuFV) Melle-Gesmold um Jana Lemke als auch Teilnehmer, Richter und nicht zuletzt die zahlreichen Zuschauer freuten sich, dass an den drei Turniertagen nicht nur die Sonne vom Himmel st