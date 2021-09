Wer zieht für Jutta Dettmann in den Meller Stadtrat ein?

Nachrücker für Jutta Dettmann: Jörg Mäscher und Andreas Timpe.

SPD/Atelier am Markt

Melle. Auf Jutta Dettmann warten als Bürgermeisterin neue Aufgaben. Wer zieht für sie in den Meller Stadtrat, in den Ortsrat Melle-Mitte und in den Kreistag ein?

Bei der Stadtratswahl hat Jutta Dettmann 4373 Stimmen geholt, bei der Wahl des Ortsrates Melle-Mitte waren es 4414 und bei der Kreistagswahl 6610 – Spitzenergebnisse. Als Bürgermeisterin von Melle wird sie diese Mandate nicht mehr ausü