Für Matthias Pietsch (links) rückt Kay Wittefeld in den Ortsrat Melle-Mitte nach.

UWG/Chiara Rose/Janine Wittefeld

Melle. Im neu gewählten Ortsrat Melle-Mitte gibt es schon vor der konstituierenden Sitzung eine personelle Veränderung. UWG-Ratsherr Matthias Pietsch gibt sein Mandat an Kay Wittefeld weiter.

Matthias Pietsch war bei der Kommunalwahl am 12. September einziger UWG-Vertreter in dieses Gremium gewählt worden. Seine Mandate im Stadtrat und im Kreistag will Pietsch wahrnehmen. Als Begründung für seinen Rückzug aus dem Ortsrat nennt M