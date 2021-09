Streitpunkt Jeep-Tour: Die Stiftung für Ornithologie und Naturschutz (SON) zeigt allerdings auch Verständnis.

Stefan Gelhot

Melle. Nachts mit dem Jeep durch Meller Wälder? Die "Heimatentdecker"-Tour der Jeep Experience ist umstritten. Wir haben Naturschützer nach ihrer Meinung gefragt.

In einer Kolonne fahren Jeeps über Waldwege und Wiesen, vom späten Nachmittag bis in die Nacht. Solche Touren gibt es auch in Melle. Angeboten werden sie von der Jeep Experience, einer Marketing-Agentur der Automarke. Unter dem Titel "Heima