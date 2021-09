Auch die Hagebutte an der Wilden Rose findet sich im neuen Gedichtband von Barbara Daiber wieder.

Petra Ropers

Melle. Wer ist Knuddel und was treibt er im Sand? Diese Frage stellt sich beim Titel des neuen Gedichtbands „knuddel im sand“, den die Mellerin Barbara Daiber am Mittwoch präsentiert. Im Interview verrät die Autorin, was ihr an Lyrik so gefällt.

Das Geheimnis um „knuddel im sand“ lüftet Barbara Daiber am Mittwoch, 29. September, ab 19 Uhr im Kulturzentrum Wilde Rose in einer Lesung, die vom Deutschen Literaturfonds und dem Landschaftsverband gefördert wird. Bereichert wird der Aben