Ole De-Vries (rechts) – hier in Aktion gegen den TV Wellingholzhausen – brachte den SC Melle II im Kreisligaspiel bei der SG Ostercappeln/Schwagstorf in Führung.

Stefan Gelhot

Melle. In der Fußball-Kreisliga gewinnt der SC Melle II letztlich souverän mit 2:0 bei der SG Ostercappeln, während sich der TV Wellingholzhausen ein 1:1 in Bohmte erkämpft. Der TSV Riemsloh unterliegt in Venne mit 1:6.

SG Ostercappeln/Schwagstorf – SC Melle II 0:2Mit dem 2:0 bei der SG Ostercappeln/Schwagstorf fährt die Reserve des SC Melle den dritten Ligasieg in Folge ein. Ole De-Vries per Standard (23.) und Jonathan Büscher (55.) trafen für die Gäst