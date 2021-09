Jonas Schmeiduch erzielte das erste Tor für Bezirksligist Viktoria Gesmold gegen den SC Lüstringen.

Stefan Gelhot

Gesmold. Die Bezirksliga-Fußballer von Viktoria Gesmold feiern im vierten Spiel den ersten Sieg: Das Team von Trainer Benjamin Hettwer bezwang den SC Lüstringen mit 5:2. Dabei machte die kampfstarke Viktoria zwei Rückstände wett.

Zunächst war der favorisierte Gast durch Patriz Lleshi in Führung gegangen (7.). Jonas Schmeiduch glich per Strafstoß aus (21.). Doch im Gegenzug ging Lüstringen durch Sercan Cam erneut in Front (23.). Noch vor der Pause egalisierte Noah-V