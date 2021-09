7:0 – Fußball-Landesligist SC Melle stürmt an die Tabellenspitze

Durch einen souveränen 7:0-Erfolg gegen Mühlen erobert Fußball-Landesligist SC Melle die Tabellenführung.

Oliver Krato

Melle. Fußball-Landesligist SC Melle ist neuer Tabellenführer. Mit einer beeindruckenden Leistung gewann der SCM 7:0 gegen Grün-Weiß Mühlen und geht nun mit viel Rückenwind in die kommenden Wochen.

„Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Bis auf eine Tormöglichkeit haben wir das Spiel kontrolliert und eine gute Chancenverwertung gehabt“, analysierte SCM-Trainer Roland Twyrdy die Partie. Sein Team ließ am Sonntagnachmittag in Melle vo