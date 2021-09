Herbst-Töne 2021: Das war am Sonntag in der Meller Innenstadt los

Man kann sich ja von diesen umherwandernden Dinos auch nicht alles gefallen lassen: Ein junger Mann gibt Kontra beim Meller Stadtfest "Herbst-Töne".

Gelhot

Melle. Herrliches Wetter, Live-Musik, Außengastro, geöffnete Läden, tausende Besucher in der Innenstadt: Die Herbst-Töne erwiesen sich am Wochenende als Magnet für Bummelwillige. Alles super, also? Na ja, fast.

Zu große Töne spucken will die Kaufmannschaft in Corona-Zeiten nicht und deshalb wurde die Veranstaltung aus der Taufe gehoben, die quasi eine abgespeckte Version des Herbstfestes darstellt. Ohne Weindorf, ohne Abendprogramm. 202