Herbst-Töne 2021 in Melle. Die Werbegemeinschaft Melle-City veranstaltet ein langes Shopping-Wochenende mit Musik.

Stefan Gelhot

Melle. 2021 wieder "Herbst-Töne" statt Herbstfest in Melle. Die Werbegemeinschaft Melle-City veranstaltet wieder ein langes Shoppingwochenende mit Musik in der Innenstadt. Der Auftakt am Samstag war eher verhalten, was der gute und entspannten Stimmung keinen Abbruch tut.

Im vergangenen Jahr hatte die Organisatoren coronabedingt erstmals das kleine Event, die „Herbst-Töne“, in der Stadt platziert. Das große Herbstfest lässt sich noch nicht wieder in gewohnter Form wegen der Corona-Regelungen auf die Beine st