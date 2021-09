Mit diesen Parolen demonstriert Fridays for Future in Melle

So unterschiedlich die Teilnehmenden sein mochten, so vereint waren sie im Anliegen.

Vincent Buß

Melle. Deutschlandweit demonstriert Fridays for Future an diesem Freitag. Auch in Melle. Was sind die Parolen? Und was genau treibt die Teilnehmenden auf die Straße?

Möööp – eine laute Tröte signalisiert den Start der Demo von Fridays for Future in Melle. Rund 100 Menschen haben sich an diesem Freitag vor dem Bahnhof versammelt, vom Kleinkind bis zum Senior. Einige haben Plakate mitgebracht.