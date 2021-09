Freuen sich, den Opfern der Flutkatastrophe helfen zu können: Sparkassenvorstand Josef Theißing (links) und Frank Finkmann (rechts) sowie der Personalratsvorsitzende Michael Heckmann.

KSK Melle

Melle. Sie wollen helfen: Mitarbeiter der Kreissparkasse (KSK) Melle haben im Kollegium eine Spendensumme in Höhe von 12.480 Euro gesammelt. Diese Summe wurde vom Vorstand verdoppelt.

So sind 25.000 Euro zusammengekommen, die nun an die Opfer der Flutkatastrophe gehen werden. In einer Mitteilung der KSK schreibt Marketing-Leiter Klaus Wienke: „In den Nachrichten und Sondersendungen waren schreckliche Bilder zu sehen