Meller Hellmann und Spinneker die Zugpferde bei Rad-Event am Venner Turm

Waren am Venner Aussichtsturm für das Team „Embrace the World“ am Start (von links): Kai Spinneker aus Melle, Felix Bücken, Janko Cvajnar und der Gesmolder Julian Hellmann.

Hellmann

Melle/Venne. Das Rad-Event am Venner Aussichtsturm hat fast 4000 Euro an Spendengeldern für den guten Zweck eingebracht. Zwei Meller Radrennfahrer haben bei der Veranstaltung des TuS Bramsche besonders in die Pedalen getreten.

Denn geht es um durch eine Sportveranstaltung flankierte Hilfsaktionen für Benachteiligte, dann ist das Radteam „Embrace the World“ mit Julian Hellmann nicht weit. Der Gesmolder hatte sich für die „Everesting“ genannte Aktion am V