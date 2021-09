Erneutes Feuer in Meller Stall – Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei einem Brand in einem Stall in Melle fing Stroh Feuer.

NWM-TV

Melle. Im Anbau eines landwirtschaftlichen Anwesens in Melle ist am frühen Dienstagmorgen erneut ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Das gab die Polizei auf Nachfrage bekannt. Demnach brach das Feuer gegen 5.40 Uhr in einem Stall im Ortsteil Döhren aus. In dem brandbetroffenen Gebäude, das an ein Wohngebäude angebaut ist, lagerte überwiegend Stroh. Menschen oder Tiere ka