"Schreiben Sie mir eine Mail": Minister Olaf Lies auf Wahlkampfstopp in Melle

Unterstützung für die Kandidatin: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (Mitte) war am Montag in Melle und schaute sich die Baustelle an, die einmal das Jugendzentrum werden wird. Mit dabei Bürgermeister-Kandidatin Jutta Dettmann und der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Boßmann.

Michael Hengehold

Melle. Zum Schluss schaut der Umweltminister verschmitzt. Zufälle gibt's! Einer davon ist, dass Olaf Lies am Montag in Melle weilte und von dort erst nach Hasbergen, dann Fürstenau weiterfuhr.

Wie die Routenplanung wohl zustande gekommen sein möge, fragt Lies rhetorisch in die Runde und lächelt. Man ist ja gerne behilflich: In allen drei Kommunen finden am Sonntag Stichwahlen statt.In Fürstenau liegen die Kandidaten für den Chefs