Am Sonntag, 26. September, ist der letzte Mahl- und Backtag in diesem Jahr an der Westhoyeler Windmühle.

Hedda Oberschmidt

Riemsloh. Die Mühlenfreunde laden am Sonntag, 26. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr zum letzten Mahl- und Backtag in diesem Jahr an der Westhoyeler Windmühle ein.

Der kleine Markt rund um die Mühle bietet den Besuchern ein Angebot aus Altem und Bekannten mit neuem und altem Handwerk. Mit von der Partie ist unter anderem Scherenschleifer Dieter Krawert, bei dem Messer, Scheren und Gartengeräte geschli