Dressur und Springen beim Reitturnier am Wellenbad in Melle

Jennifer Wasmus vom gastgebenden Reit- und Fahrverein Melle-Gesmold (Foto) und viele andere Reiterinnen und Reiter wollen beim Meller Turnier am Wochenende hochklassigen Sport bieten.

Lemke

Melle. Der Ländliche Reit- und Fahrverein Melle-Gesmold veranstaltet am Wochenende, 24. bis 26. September, sein traditionelles Reitturnier am Wellenbad in Melle. Bei dem Großereignis werden 500 Pferde an den Start gehen.

Das Reitturnier beginnt am Freitag um 12.30 Uhr. An diesem Tag finden die Dressurprüfungen statt. Die folgenden Tage sind den Springreitern gewidmet. Am Samstag starten die Prüfungen um 8.30 Uhr, am Sonntag bereits um 8 Uhr.Am Samstag um 17