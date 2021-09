An der „Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021“ beteiligen sich auch Schüler von BBS Melle und Gymnasium Bad Essen.

Melle. 200 Schüler der BBS Melle beteiligen sich am bundesweiten Projekt „Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021“. Werden die Ergebnisse nah an den echten liegen oder ganz anders ausfallen? Lehrer Hauke Dammann hat eine Vermutung,

Hauke Dammann ist Lehrer an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Melle, unter anderem für das Fach Politik. Mehrfach schon hat Dammann in den Vorjahren mit Schülern der BBS an dem Juniorwahl-Projekt teilgenommen, wie er im Gespräch verrät.