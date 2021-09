Im dichten Wald sollte eine vermisste Person gefunden werden.

NWM-TV

Melle. Zwei vermisste Personen, die nach einer Feier verschwunden sind und als vermisst gelten: So lautete das Szenario eines Übungseinsatzes für die Rettungshundestaffel des DRK am Sonntag in Melle.

Die Hundewiese der Hundeschule Asmann am Schwarzen Brink sowie das nahe gelegene Waldstück bildeten den Schauplatz des Trainingseinsatzes, der mit der Abnahme der Prüfung für Rettungshunde endete: "Ein tagesfüllendes Programm, das mit den V