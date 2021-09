Kirchweihfest am Nachmittag: Das war die Gesmolder Kirmes 2021

Der Gottesdienst bei der Gesmolder Kirmes 2021 war gut besucht.

Mona Alker

Gesmold. Die Gesmolder Kirmes lockt normalerweise zehntausende Besucher weit über Melle hinaus an. In diesem Jahr gab es coronabedingt nur den traditionellen Gottesdienst am Samstagnachmittag.

Die Blaskapelle Gesmold begleitete das Kirchweihfest dabei musikalisch und spielte im Anschluss noch weiter. Insgesamt nahmen etwa 200 bis 250 Leute auf den mit Abstand aufgestellten Stühlen Platz. Ortsbürgermeister Michael Weßler bew