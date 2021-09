Anwohnerin: Keller unter Wasser, weil an der Meller Else zu selten gemäht wird

Ungleiches Erscheinungsbild an der Else: Das Ufer rechts ist gemäht, links steht der Schnitt noch aus.

Simone Grawe

Melle. An manchen Stellen fein säuberlich gemäht, an anderen wuchert das Unkraut: Die Uferbepflanzung entlang der Else ist uneinheitlich. Anwohner beklagen sich über den Wildwuchs, der Unterhaltungsverband nennt Gründe.

"Es ist einfach nur eine Katastrophe", berichtet eine Anwohnerin, die in der Meller Innenstadt wohnt. Nur wenige Meter hinter ihrem Haus fließt die Else entlang, man muss sich einen Weg durch das Dickicht bahnen, um einen Blick auf das Flie