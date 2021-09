Viktoria Gesmold II tritt am Sonntag beim TuS Bad Essen an.

Stefan Gelhot

Melle. Die Fußball-Kreisklassenteams von Viktoria Gesmold II und SuS Buer stehen vor wegweisenden Spielen, während der SC Melle III und Spitzenreiter TSV Westerhausen zum Derby aufeinandertreffen. Das ist an diesem Spieltag wichtig.

Buer mit Personalsorgen in SchledehausenSuS Buer tritt am Sonntag (15 Uhr) bei den Sportfreunden Schledehausen an. Beide Teams wurden vor der Saison von einigen Trainern zu den Topfavoriten gezählt. „Das ist auf jeden Fall ein Topspiel. Sch