Bürgermeister-Stichwahl Melle: So will Jutta Dettmann ihre Nicht-Wähler überzeugen

Jutta Dettmann ist optimistisch, dass sie die neue Meller Bürgermeisterin werden kann.

Karsten Grosser

Melle. Wer Meller Bürgermeister oder Bürgermeisterin wird, entscheidet sich in der Stichwahl. Für Jutta Dettmann (SPD) geht es jetzt darum, die restlichen Wähler zu überzeugen.

Im Rennen um das Bürgermeisteramt in Melle steht der Endspurt an. Silke Meier von den Grünen sowie die unabhängigen Kandidaten Oliver Volkmer und Reinhard Scholz sind raus, Jutta Dettmann (SPD) geht mit Frank Vornholt (CDU) in die Stichwahl