Neuzugang Fynn Bertelsmann erzielte fünf Tore in drei Ligaspielen für den TV Neuenkirchen.

Fupa/TVN

Neuenkirchen. Der Saisonstart in der 1. Fußball-Kreisklasse hätte für den TV Neuenkirchen kaum besser laufen können. Ein Rückkehrer spielte sich dabei in den Vordergrund und will seine Serie im Topspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen den TuS Borgloh II fortsetzen.

„Es gibt nichts zu meckern“, sagt TVN-Trainer Manuel Klaer mit Blick auf den fast perfekten Saisonstart. Vier Siege holte seine Elf aus den ersten vier Pflichtspielen. Erfolge in der Liga gegen Blau-Weiß Schwege (2:0), beim TV Wellingholzha