Wer ist neuer Bürgermeister in Melle? Das Ergebnis der Stichwahl steht fest

Sind in der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Melle angetreten: für die CDU Frank Vornholt, für die SPD Jutta Dettmann.

Karsten Grosser

Melle. Frank Vornholt (CDU) und Jutta Dettmann (SPD) sind in Melle am Sonntag, 26. September 2021, in der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin angetreten. Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis.

Ergebnis der Stichwahl (vorläufiges Endergebnis)Frank Vornholt unterlag Jutta Dettmann in der Stichwahl, der CDU-Kandidat erreichte 45,03 Prozent. Damit gingen 54,97 Prozent der Wahlstimmen an die SPD-Kandidatin Jutta Dettmann.