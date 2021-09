Abriss in Bildern: 58 Meter hoher Schornstein in Melles Innenstadt fällt

Auf dem ehemaligen Star-Beka-Gelände wird ein alter Industrieschornstein abgerissen.

Michael Hengehold

Melle. Auf dem ehemaligen Star-Beka-Gelände mitten in der Innenstadt von Melle-Mitte wird der wohl letzte der alten Industrieschornsteine abgerissen. 58 Meter waren am Dienstagmittag bereits auf unter 30 geschrumpft.

Zwischen Oldendorfer Straße und Bismarckstraße liegt das Betriebsgelände, direkt angrenzend an Melos. Heute firmiert dort die Wasteland GmbH & Co. KG, das Gelände gehört Carl Bösch. Der verschafft sich am Dienstag einen Eindruck vom For