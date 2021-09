Bürgermeister-Stichwahl in Melle: Das müssen Briefwähler wissen

Die Zahl der Briefwähler war zuletzt bei der Kommunalwahl hoch. (Symbolfoto)

dpa/Sina Schuldt

Melle. Frank Vornholt oder Jutta Dettmann? Die Stichwahl am 26. September entscheidet, wer Bürgermeister in Melle wird. Wer Briefwahl machen möchte, erhält in diesen Tagen Post von der Stadt. Und das ist zu beachten.

Alle Wähler, die bei der Kommunalwahl Briefwahlunterlagen beantragt hatten, erhalten ab sofort auch die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl am 26. September 2021: "Eine erneute Beantragung eines Wahlscheines ist für diesen Personenkreis n